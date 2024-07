Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Sarzana prevedono condizioni di cielo sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, che si attesteranno intorno ai 27°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, a causa di una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore a causa della brezza leggera che soffierà sempre da Sud Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 23°C, con una percezione di fresco leggermente superiore a causa della brezza proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata stabile e soleggiata, con temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni significative.

Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori simili e venti che continueranno a soffiare con intensità moderata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Sarzana.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.1° Assenti 5.5 N max 6.9 Tramontana 61 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 4.2 NE max 3.9 Grecale 61 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 1.5 SE max 3.1 Scirocco 63 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +27.8° Assenti 7.3 SO max 7 Libeccio 57 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.2° perc. +28.8° Assenti 9.1 SO max 8.7 Libeccio 52 % 1014 hPa 15 cielo sereno +27.9° perc. +28.8° Assenti 8.2 SO max 7.4 Libeccio 56 % 1013 hPa 18 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 3.8 O max 4.6 Ponente 75 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.3° Assenti 4.6 NNE max 4.4 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:57

