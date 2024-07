Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sarzana per Mercoledì 24 Luglio indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C con una percezione di caldo leggermente superiore.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sempre più dense, con la possibilità di piogge leggere intorno alle ore 11:00. Le temperature massime toccheranno i +30°C con un’umidità che si attesterà intorno al 55%.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nubi e tornerà sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di circa 12km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarzana indicano una giornata con un mix di sole, nuvole e possibili piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a improvvisi cambiamenti climatici. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al sole e alle temperature estive.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° prob. 11 % 5.2 N max 6.3 Tramontana 72 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.4° prob. 3 % 4.5 NNE max 4.3 Grecale 73 % 1013 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° prob. 3 % 4.1 NE max 5.5 Grecale 67 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.8° perc. +30.4° prob. 4 % 4 SO max 4.5 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +31.6° prob. 15 % 6.1 ONO max 6.9 Maestrale 56 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.1° perc. +32.3° prob. 25 % 9 NO max 11.3 Maestrale 56 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.9° perc. +30.6° prob. 28 % 10 NO max 17.5 Maestrale 70 % 1009 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 10.6 NE max 12.5 Grecale 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:33 e tramonta alle ore 03:33

