Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

Condizioni meteo a Sassari per il weekend: Venerdì, cielo sereno con temperature in aumento fino a +33,3°C. Sabato, sereno con temperature gradevoli fino a +29,8°C. Domenica, variabile con nubi sparse e picco di +33°C. Brezza leggera da Nord – Nord Ovest. Clima stabile e ideale per attività all’aperto, con consiglio di protezione solare e idratazione.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Sassari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,3°C e un leggero vento proveniente da Est a una velocità di 2,2km/h. La percezione della temperatura sarà di +22°C con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,8°C con una brezza leggera proveniente da Est. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +33,3°C alle 10:00 con una brezza leggera da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,4°C con una brezza da Nord Ovest. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +28,3°C con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +22°C con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità salirà al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte a Sassari, il cielo sarà sereno con una temperatura di +20,3°C e una leggera brezza da Sud – Sud Ovest. La percezione della temperatura sarà di +20,6°C con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al risveglio, il cielo resterà sereno con temperature gradevoli. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +23,2°C con una brezza da Nord. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,8°C alle 10:00 con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +29,9°C con una brezza da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1011hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +27,3°C con una brezza da Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +22,2°C con una brezza da Nord Est. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Domenica 14 Luglio

Nel corso della notte a Sassari, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura di +22°C e una brezza leggera da Est. La percezione della temperatura sarà di +21,8°C con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo sarà variabile con presenza di nubi sparse. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +25,8°C con una bava di vento da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a raggiungere i +33°C alle 10:00 con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +32,8°C con una brezza da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +29,2°C con una brezza da Nord – Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà coperto con temperature più fresche. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +23,1°C con una bava di vento da Nord Est. L’umidità salirà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sassari si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate, ideali per godersi le giornate estive. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni o poco nuvolosi, con una leggera brezza che renderà il clima piacevole. Sono previste variazioni nelle temperature durante le diverse fasce orarie, con valori massimi nel tardo mattino e nel primo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e idratarsi adeguatamente per godersi al meglio il weekend all’aria aperta.

