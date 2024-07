Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassuolo per Sabato 13 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +21-22°C, con una percezione di calore simile. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di circa 8-9km/h e raffiche leggere intorno ai 10km/h. L’umidità sarà del circa 60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008-1010hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, che aumenteranno leggermente verso le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C nelle ore più calde. Il vento ruoterà da Nord a Nord Ovest, mantenendo comunque una velocità moderata intorno ai 15-20km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 40-50%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che potrà aumentare leggermente verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità intorno ai 10-15km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35-40%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai +21-25°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud Ovest, con una velocità intorno ai 8-10km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassuolo indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature estive e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° prob. 1 % 8.7 SO max 9.9 Libeccio 59 % 1008 hPa 3 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 2 % 7.6 SO max 7.7 Libeccio 69 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° prob. 2 % 4.2 SO max 6.2 Libeccio 68 % 1010 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +30.2° prob. 3 % 2.6 NNE max 12 Grecale 50 % 1010 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +32.8° prob. 3 % 5.6 NNO max 16.2 Maestrale 37 % 1009 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +32.9° Assenti 8.9 ONO max 12.2 Maestrale 37 % 1008 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +29° Assenti 3.7 N max 6.9 Tramontana 56 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° prob. 11 % 9.9 SO max 9.8 Libeccio 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:58

