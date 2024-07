Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Savona mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una temperatura che oscillerà tra i +26,3°C e i +30,6°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, mantenendo comunque temperature gradevoli tra i +29,4°C e i +30,6°C.

Nella fascia serale, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e una leggera pioggia verso le 19:00 con una temperatura attorno ai +25,4°C. Durante la notte, le nubi saranno ancora presenti con la possibilità di piogge leggere intorno alle 23:00, mantenendo la temperatura intorno ai +24°C.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo durante la giornata e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali precipitazioni serali. Le temperature si manterranno su valori estivi, garantendo una giornata piacevole per chiunque si trovi a Savona.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Savona indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo prevalentemente sereno e temperature stabili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Savona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° Assenti 8.1 NO max 8.3 Maestrale 83 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25.4° Assenti 8.9 NNO max 9.9 Maestrale 85 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 7 NNO max 9.1 Maestrale 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +33.1° Assenti 2.3 ESE max 7.8 Scirocco 60 % 1017 hPa 12 poche nuvole +30.2° perc. +33.6° Assenti 9.9 SSO max 12.9 Libeccio 62 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.8° perc. +33.1° prob. 9 % 10.9 SSO max 14.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +29.3° prob. 5 % 4 SSE max 5.8 Scirocco 77 % 1013 hPa 21 poche nuvole +24.6° perc. +25.2° prob. 28 % 5.3 NE max 6.9 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 21:01

