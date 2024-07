Previsioni Meteo Savona: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Savona si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della mattinata e del pomeriggio si potranno osservare nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 30°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno. Nel corso della mattina e del pomeriggio, si potranno osservare nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 31°C, con una leggera sensazione di caldo percepito.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 4km/h e i 10km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali e occidentali. L’umidità relativa si manterrà intorno al 60-80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1010-1014hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Savona indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi, ideali per godersi una giornata al mare o all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.1° perc. +23.4° prob. 53 % 7.5 NNO max 7.3 Maestrale 75 % 1014 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 8.2 NNO max 8.9 Maestrale 80 % 1013 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +25.3° Assenti 8.8 NNO max 12.3 Maestrale 79 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.3° perc. +30.9° Assenti 4.2 NNE max 10.2 Grecale 67 % 1013 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +32.7° prob. 5 % 2.3 SSO max 9.5 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 poche nuvole +29.2° perc. +31.9° prob. 9 % 7.2 SO max 10.5 Libeccio 63 % 1011 hPa 18 poche nuvole +27.8° perc. +30.6° prob. 9 % 3.6 ONO max 7.2 Maestrale 73 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° Assenti 12.1 NNO max 14.8 Maestrale 82 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:32 e tramonta alle ore 03:32

