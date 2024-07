Previsioni Meteo Scandiano: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Scandiano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una percezione di +23°C. I venti soffieranno a 2,4km/h provenienti da sud.

Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con una diminuzione della copertura nuvolosa al 9%. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +30,5°C intorno alle 11:00, con una percezione di +31,4°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 7,6km/h provenienti da est-nord est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 27% intorno alle 15:00. Le temperature massime si attesteranno sui +32,3°C, con una percezione di +32,8°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, raggiungendo i 11,2km/h provenienti da est-nord est.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa intorno all’85%. Le temperature caleranno, arrivando a +23,8°C intorno alle 21:00, con una percezione costante di +23,8°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 5,5km/h provenienti da sud est.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandiano indicano una giornata con cielo variabile, passando da sereno a nuvoloso nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno sui +32,3°C nel pomeriggio, mentre le minime si registreranno intorno ai +22,9°C durante la notte. I venti saranno generalmente deboli, con raffiche leggere in alcune ore della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 2.4 S max 5.9 Ostro 70 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 1.2 S max 5.1 Ostro 75 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° Assenti 2.9 NE max 4.8 Grecale 71 % 1012 hPa 9 poche nuvole +27.9° perc. +29.1° Assenti 8.2 NE max 9.2 Grecale 58 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.5° perc. +32.2° Assenti 6.4 ENE max 5.5 Grecale 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +32.3° prob. 12 % 11.2 ENE max 9.6 Grecale 43 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.5° prob. 8 % 13.4 E max 22.7 Levante 55 % 1010 hPa 21 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 5.5 SE max 14.7 Scirocco 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:30 e tramonta alle ore 03:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.