Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Scandicci indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente per gran parte della giornata, con la comparsa di poche nuvole solo in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento: si partirà da +24,6°C alle 06:00 per arrivare a +34,7°C alle 11:00. La brezza leggera soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno ad aumentare, con punte di +36,4°C alle 13:00. Il vento sarà sempre in prevalenza da Ovest con intensità che potrà raggiungere i 16,8km/h.

In serata, il termometro scenderà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una temperatura intorno ai +25,5°C alle 21:00.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Scandicci indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 2.2 S max 2.7 Ostro 60 % 1016 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 0.9 SE max 0.9 Scirocco 65 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27.3° Assenti 2.3 O max 2 Ponente 46 % 1016 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.3° Assenti 6.9 OSO max 8 Libeccio 29 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +35.2° Assenti 13.8 O max 16.2 Ponente 23 % 1014 hPa 16 cielo sereno +34.6° perc. +33.3° Assenti 15.1 O max 14.9 Ponente 26 % 1014 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +28.3° Assenti 7.3 OSO max 12.7 Libeccio 46 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 3.8 SSO max 5.3 Libeccio 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:55

