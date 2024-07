Previsioni Meteo Scicli: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli indicano una settimana caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Durante il giorno, il sole splenderà con massime attese intorno ai +32-33°C, mentre la notte si manterrà intorno ai +26-27°C. I venti varieranno da Sud a Ovest con intensità moderata. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, garantendo condizioni climatiche gradevoli per svolgere attività all’aperto.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 51% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 06:00 ci saranno +29,1°C con una brezza leggera da Est, mentre alle 09:00 si raggiungeranno i +30,8°C con venti provenienti da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 43% con pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Scicli con temperature massime attese intorno ai +32,1°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud con intensità crescente fino a 18,1km/h. L’umidità si manterrà al 40% con pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 18:00 si attesteranno sui +28,7°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 51% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +26,8°C alle 00:00 e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 51% con pressione atmosferica a 1012hPa.

Al mattino, il meteo sarà simile al giorno precedente con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +29,4°C con una brezza leggera da Sud Est, mentre alle 09:00 le temperature saliranno fino a +31,9°C con venti provenienti da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 36% con pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Scicli con temperature massime attese intorno ai +33,5°C alle 12:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità crescente fino a 18,9km/h. L’umidità si manterrà al 34% con pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 18:00 si attesteranno sui +29,4°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 42% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,3°C e una brezza leggera da Est – Nord Est con velocità di 9,6km/h. L’umidità si attesterà al 50% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +30,5°C con una brezza di vento proveniente da Sud, mentre alle 09:00 le temperature saliranno fino a +32,7°C con venti da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 33% con pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Scicli con temperature massime attese intorno ai +33°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità fino a 13,9km/h. L’umidità si manterrà al 36% con pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 18:00 si attesteranno sui +29,4°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 42% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +27,9°C alle 00:00 e una brezza leggera da Nord. L’umidità si attesterà al 37% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Al mattino, il meteo sarà simile ai giorni precedenti con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +30,5°C con una brezza di vento proveniente da Sud, mentre alle 09:00 le temperature saliranno fino a +33,6°C con venti da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 32% con pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Scicli con temperature massime attese intorno ai +33°C alle 12:00. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità fino a 12,9km/h. L’umidità si manterrà al 32% con pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 18:00 si attesteranno sui +29,4°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 45% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, Scicli godrà di giornate soleggiate e calde durante la prossima settimana, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +33°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, garantendo condizioni climatiche piacevoli per attività all’aperto.

