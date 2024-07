Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Segrate si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature gradevoli, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature in aumento e una lieve brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte massime attorno ai 32°C, e l’umidità si manterrà intorno al 45%. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Sud e Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente, ma resteranno piacevoli. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Ovest, con raffiche occasionali.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Segrate indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.2° perc. +23.8° Assenti 3.8 N max 4.2 Tramontana 84 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 3.6 ONO max 4.1 Maestrale 84 % 1016 hPa 6 poche nuvole +23.6° perc. +24° Assenti 1.9 ONO max 3.2 Maestrale 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28° perc. +29.6° Assenti 4.6 SO max 3.9 Libeccio 61 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +32.1° Assenti 6.8 S max 5.8 Ostro 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +32.7° prob. 13 % 6 S max 3.8 Ostro 45 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.9° prob. 12 % 6.8 SSO max 12.1 Libeccio 66 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +26° prob. 12 % 5.9 O max 8 Ponente 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:09

