Previsioni Meteo Seregno: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Seregno per Giovedì 25 Luglio mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, dopo alcune ore di pioggia leggera durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 4,9km/h, con raffiche leggere.

Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +23,6°C con una percezione di +24°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 1,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 7km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Seregno vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 65% con nubi sparse. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26,7°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 6,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Seregno indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e schiarite, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si mantengono stabili per i prossimi giorni, con cieli variabili e temperature che si manterranno su valori estivi. Siate pronti a godervi una giornata con clima piacevole e gradevole a Seregno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Seregno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.25 mm 7.4 NNE max 12.8 Grecale 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +20° 0.36 mm 7.2 N max 9.5 Tramontana 89 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° prob. 37 % 4.9 N max 7.2 Tramontana 82 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.17 mm 6.7 SE max 8.6 Scirocco 60 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +29.7° prob. 23 % 8.5 SSE max 6.2 Scirocco 48 % 1011 hPa 15 nubi sparse +28.5° perc. +29.4° prob. 3 % 6.8 SE max 6.9 Scirocco 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +26.7° perc. +28° prob. 8 % 6.9 SE max 11.8 Scirocco 64 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.5° perc. +24° 0.18 mm 4.9 ENE max 8.2 Grecale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:54 e tramonta alle ore 03:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.