Previsioni Meteo Seregno: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

Le previsioni meteo per Seregno indicano nubi sparse e copertura nuvolosa variabile con temperature stabili intorno ai +22°C-+29°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est e Sud, con umidità che oscillerà tra il 46% e il 76%. Sabato è attesa pioggia leggera e un aumento dell’umidità al 73%. Domenica il cielo sarà sereno con picco di calore, temperature fino a +36°C e vento da Sud – Sud Ovest. Si consiglia di monitorare le variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte tra le 00:00 e l’01:00 a Seregno si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura sarà di circa +22,4°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 5,3km/h da Nord Est, con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una diminuzione della copertura nuvolosa dal 30% al 21%. Le temperature aumenteranno da +23,2°C a +27,7°C. Il vento sarà prevalentemente da Est – Sud Est con intensità variabile da 1,6km/h a 4,8km/h. L’umidità diminuirà dal 69% al 49%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’80% intorno alle 13:00 per poi diminuire al 52% verso le 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C con percezioni di +29,3°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 7km/h e i 5,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46%.

In serata, dalle 18:00 alle 21:00, il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46% che aumenterà leggermente al 46% verso le 21:00. Le temperature diminuiranno dai +28°C ai +24,7°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud con intensità tra i 5,2km/h e i 3km/h. L’umidità aumenterà dal 47% al 66%.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte, tra l’01:00 e le 04:00, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 51% al 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C con percezioni di +22,4°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est con intensità tra i 4,4km/h e i 3,1km/h. Verso le 03:00 si prevede una pioggia leggera con un’intensità di 0.11mm.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, è prevista ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature aumenteranno dai +23,7°C ai +28,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Est con intensità variabile da 0,6km/h a 5,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,8°C con percezioni di +31,9°C. Il vento sarà da Sud Est con intensità tra i 6,8km/h e i 5,8km/h. Si prevede un aumento dell’umidità al 48%.

In serata, dalle 18:00 alle 21:00, il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature diminuiranno dai +29,3°C ai +25,9°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest con intensità tra i 3km/h e i 3,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte, tra l’01:00 e le 04:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 23% al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C con percezioni di +24,9°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est con intensità tra i 4,9km/h e i 5,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 09:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 4%. Le temperature aumenteranno dai +25,6°C ai +31°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile da 2,3km/h a 6,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 16:00, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +34,6°C con percezioni di +36°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 10,4km/h e gli 8,5km/h. Si prevede un aumento dell’umidità al 38%.

In serata, dalle 18:00 alle 21:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,3°C con percezioni di +30,8°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 3km/h e i 4,9km/h. Si prevede un aumento dell’umidità al 67%.

In conclusione, il fine settimana a Seregno si prospetta variabile con nubi sparse, piogge leggere e cieli sereni alternati. Le temperature saranno in aumento durante il sabato, per poi raggiungere il picco massimo di calore nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteo del fine settimana.

