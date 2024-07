Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domani a Sestri Levante ci aspettiamo una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 62%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C fino alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i +27°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, mentre nel pomeriggio le nubi sparse potrebbero far capolino con una copertura intorno al 37%. Le temperature percepite saranno piacevoli, con valori che si aggireranno tra i +20°C e i +27°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud con intensità variabile tra i 5 km/h e i 10 km/h, garantendo una piacevole brezza leggera. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In serata, il cielo si libererà nuovamente da nuvole, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 6%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, con valori intorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Sestri Levante indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature piacevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima ideale per godersi le bellezze di questa località costiera.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° Assenti 8.7 ENE max 9.8 Grecale 75 % 1012 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 8.4 ENE max 8.1 Grecale 64 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 7 ENE max 7.1 Grecale 57 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 8.1 SSE max 9.8 Scirocco 50 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +27.6° Assenti 9.6 S max 10.4 Ostro 50 % 1013 hPa 15 nubi sparse +27° perc. +27.4° Assenti 8.2 S max 8.5 Ostro 50 % 1013 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° Assenti 0.3 NE max 2.9 Grecale 69 % 1013 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 7.2 NE max 6.3 Grecale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:02

