Previsioni Meteo Seveso: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Seveso mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6-12%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20,7°C e i +29,2°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,2°C, con una sensazione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche leggere.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, intorno al 4-9%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, con valori che si attesteranno intorno ai +22,5°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera da Nord, mantenendo una sensazione di fresco.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Seveso indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevedono condizioni simili, con temperature in lieve aumento e una copertura nuvolosa quasi assente.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Seveso sarà caratterizzato da un clima estivo piacevole, ideale per godersi una giornata all’aperto. Le temperature si manterranno nella media stagionale, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.7° perc. +20.9° Assenti 5 N max 5.9 Tramontana 78 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 78 % 1014 hPa 6 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 3.2 NE max 5.3 Grecale 73 % 1015 hPa 9 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.7 SE max 7.5 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.2° perc. +29.5° Assenti 7.2 SSE max 8.7 Scirocco 47 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +30° Assenti 6.6 SSE max 7.1 Scirocco 45 % 1013 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 4.2 S max 5.9 Ostro 69 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° prob. 6 % 5 N max 5.1 Tramontana 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:07

