Previsioni Meteo Seveso: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Seveso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge leggere e cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente superiore.

Man mano che la mattina avanza, le precipitazioni tenderanno a diminuire e le nuvole a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28-29°C nel primo pomeriggio.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con solo poche nuvole sparse e una leggera probabilità di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 30°C.

In serata, la situazione meteorologica a Seveso sarà caratterizzata da un ritorno delle nubi sparse e da una leggera probabilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 23-25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Seveso indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge leggere nelle prime ore del giorno seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, garantendo una giornata calda e gradevole per chiunque si trovi in zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Seveso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.8° perc. +21.4° 2.25 mm 3.3 SSE max 8.2 Scirocco 94 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +21° prob. 14 % 6.4 NNO max 13.2 Maestrale 92 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.3° prob. 9 % 0.3 ONO max 3.5 Maestrale 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.9 SO max 4.6 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° Assenti 7.7 S max 5 Ostro 51 % 1010 hPa 15 poche nuvole +29.5° perc. +30.6° prob. 15 % 9.1 SSE max 6.2 Scirocco 52 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +28.5° prob. 19 % 7.3 SSE max 12.6 Scirocco 69 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +23.7° perc. +24.2° 0.22 mm 2.5 SE max 3.9 Scirocco 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 21:02

