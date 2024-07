Previsioni Meteo Siena: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Siena si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +18,9°C e i +36°C. L’umidità si attesterà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010-1014hPa.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, che lasceranno gradualmente spazio a schiarite nel corso della mattinata. Le temperature si alzeranno, raggiungendo valori intorno ai +31°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e terso, con temperature che potranno superare i +35°C. Il vento soffierà leggero da sud, con raffiche fino a 20km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena indicano un clima stabile e caldo, con temperature che si manterranno elevate e poche probabilità di precipitazioni. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre giornate a Siena.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 2.3 NNO max 2.8 Maestrale 63 % 1012 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 2.9 ENE max 3 Grecale 61 % 1013 hPa 7 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.8 E max 3.1 Levante 36 % 1013 hPa 10 poche nuvole +33° perc. +31.6° Assenti 3.3 SSO max 9.9 Libeccio 27 % 1012 hPa 13 cielo sereno +36° perc. +34.4° Assenti 12.1 OSO max 18.9 Libeccio 22 % 1010 hPa 16 cielo sereno +33.3° perc. +32° Assenti 20.6 O max 17.3 Ponente 27 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 8.6 ONO max 9.9 Maestrale 50 % 1012 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 4.4 NO max 4.6 Maestrale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.