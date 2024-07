Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Siena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da cielo sereno durante gran parte della giornata, con la comparsa di poche nuvole nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i 34,6°C nelle ore centrali del giorno.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +23,7°C. Man mano che la mattinata avanza, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a salire fino a +31°C verso le 09:00. Nel corso della mattinata, la brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere più piacevole l’atmosfera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +34,6°C. Il vento soffierà con maggiore intensità da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 26%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, a partire dalle 18:00, si potranno osservare poche nuvole nel cielo, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27,2°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità di 22,1km/h, mantenendo comunque un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Siena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Siena nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +19.3° Assenti 3.5 S max 3.7 Ostro 86 % 1010 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18.6° Assenti 4 SSE max 4.3 Scirocco 86 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.5 S max 9.1 Ostro 52 % 1011 hPa 10 cielo sereno +32.6° perc. +31.7° Assenti 10.6 OSO max 15.2 Libeccio 32 % 1010 hPa 13 cielo sereno +34.6° perc. +33.4° Assenti 22.5 O max 23.3 Ponente 26 % 1009 hPa 16 cielo sereno +31.8° perc. +30.7° Assenti 20.9 ONO max 19.2 Maestrale 31 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 7.9 NO max 8.5 Maestrale 49 % 1011 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 4.2 NNO max 4.3 Maestrale 54 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:52

