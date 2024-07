Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Somma Vesuviana si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 30°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, con temperature che potranno superare i 31°C. Il vento soffierà leggero da Sud Ovest, contribuendo a mitigare il caldo estivo.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 27-28°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest renderà l’atmosfera piacevole e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Non sono previste precipitazioni e la situazione rimarrà stabile anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 4.4 SO max 6.7 Libeccio 68 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 2 SSO max 4 Libeccio 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.7 SO max 4.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +31.1° Assenti 9.4 SO max 8.3 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.8° Assenti 15 OSO max 13 Libeccio 44 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.4° Assenti 13.9 OSO max 14 Libeccio 47 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +29.2° Assenti 8.5 O max 10 Ponente 54 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 5 % 6.4 OSO max 7.3 Libeccio 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:26

