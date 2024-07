Previsioni Meteo Somma Vesuviana: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Somma Vesuviana indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, con una leggera brezza che contribuirà a far percepire una temperatura leggermente superiore, intorno ai 34°C.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 25°C. La mattina sarà caratterizzata da un aumento delle temperature fino a raggiungere i 32°C verso le ore centrali. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno sui 33°C, per poi iniziare a diminuire leggermente verso la sera, quando si registreranno circa 29°C.

La copertura nuvolosa sarà praticamente assente durante l’intera giornata, con solo qualche nube sparsa che potrebbe comparire verso sera. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1014hPa.

In base alle condizioni attese per Mercoledì, possiamo concludere che a Somma Vesuviana ci attende una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, date le temperature elevate previste.

Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili attorno ai 30-33°C. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 2.9 O max 3 Ponente 66 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 2.3 E max 3.1 Levante 69 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +28.3° Assenti 3.6 S max 4.6 Ostro 54 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +32.4° Assenti 8.4 SO max 6.8 Libeccio 38 % 1014 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +34.5° Assenti 14 SO max 10.9 Libeccio 40 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.4° Assenti 11.5 OSO max 8.7 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +30.7° Assenti 5.8 SO max 5.1 Libeccio 52 % 1014 hPa 21 nubi sparse +27.6° perc. +29° Assenti 3.3 SSO max 4.4 Libeccio 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:29

