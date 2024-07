Previsioni Meteo Sondrio: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Sondrio si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da cielo sereno con temperature intorno ai +22°C. Durante la mattina, tuttavia, sono attese precipitazioni leggere che si intensificheranno nel corso della giornata, con temperature che raggiungeranno i +30°C percepiti. Nel pomeriggio la pioggia sarà moderata, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 7,7km/h provenienti da Sud Ovest. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, con umidità che si manterrà intorno all’80%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai +22°C. Le prime ore del mattino vedranno la persistenza del cielo sereno, con temperature in lieve aumento fino ai +23°C. Con l’alba, però, sono attese precipitazioni leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con temperature che saliranno fino ai +31°C percepiti. Nel pomeriggio la pioggia sarà presente, con temperature che si manterranno intorno ai +29°C. La sera sarà caratterizzata da piogge leggere e copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino ai +20°C.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Venerdì 19 Luglio a Sondrio sarà una giornata instabile, con precipitazioni che interesseranno gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di ombrello e abbigliamento adeguato per affrontare le piogge previste. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sondrio per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Sondrio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.7° prob. 25 % 5.6 NE max 5.3 Grecale 88 % 1023 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +22° prob. 4 % 5.4 NE max 5.2 Grecale 88 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +25.1° perc. +25.8° 0.11 mm 2.8 E max 4.1 Levante 82 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +27.9° perc. +31.1° 0.69 mm 6.5 SSO max 6.1 Libeccio 74 % 1021 hPa 12 pioggia leggera +29.7° perc. +32.6° 0.77 mm 8.1 SO max 7.4 Libeccio 62 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +29.2° perc. +31.9° 0.83 mm 5.3 OSO max 5.8 Libeccio 63 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +24.8° perc. +25.5° 0.65 mm 9.2 NNE max 9.5 Grecale 83 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.5° prob. 46 % 13.1 N max 13 Tramontana 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.