Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Teramo indicano una settimana inizialmente caratterizzata da piogge leggere e temperature in aumento. Lunedì, ci saranno nubi sparse con una copertura dell’80%, temperature fino a +32,5°C nel pomeriggio e una probabilità minima di piogge. Martedì, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i +34°C. Da mercoledì, sono attese piogge leggere nel pomeriggio, con temperature intorno ai +29,6°C. Le condizioni miglioreranno gradualmente, con cielo sereno e temperature stabili verso la fine della settimana. Prestare attenzione alle previsioni per eventuali cambiamenti.

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,3°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 11,1km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,6km/h. C’è una probabilità del 72% di precipitazioni, anche se non sono previste piogge significative. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +26°C. La percezione termica sarà la stessa della temperatura effettiva. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente dal Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni significative, ma c’è una leggera probabilità dell’8%. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa intorno al 56%. Le temperature saliranno fino a +32,5°C, con una percezione termica di +31,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,6km/h proveniente dal Nord Est. La probabilità di piogge è minima, solo dell’1%. L’umidità si manterrà costante al 34% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura del 31%. Le temperature si abbasseranno a +26,1°C, con una percezione termica uguale. Il vento sarà molto leggero, con una velocità di soli 0,5km/h proveniente dall’Est. C’è una probabilità del 20% di precipitazioni, anche se non dovrebbero essere significative. L’umidità salirà al 61% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,1km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a +30,5°C, con una percezione termica di +30,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,8km/h proveniente dal Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature raggiungeranno i +34°C, con una percezione termica uguale. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 11,1km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente dall’Ovest. C’è una probabilità del 48% di precipitazioni, ma non dovrebbero essere significative. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,7km/h proveniente dall’Ovest. C’è una probabilità del 44% di precipitazioni, anche se non dovrebbero essere significative. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà ancora caratterizzata da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente dall’Ovest. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica costante a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si abbasseranno a +29,6°C, con una percezione termica di +31°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,2km/h proveniente dal Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0,39mm. L’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera

In serata le piogge leggere continueranno, con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si abbasseranno ulteriormente a +23,6°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h proveniente dal Sud Ovest. Sono previste precipitazioni di 0,29mm. L’umidità salirà al 78% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si abbasseranno a +20,3°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente dall’Ovest. Sono attese precipitazioni di 0,57mm. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,1km/h proveniente dall’Ovest. C’è una probabilità del 19% di precipitazioni. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,8km/h proveniente dal Nord. Non sono previste precipitazioni significative. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,8km/h proveniente dal Nord. Non sono previste precipitazioni significative. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Teramo per i prossimi giorni indicano un inizio settimana con piogge leggere e temperature elevate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì. Le temperature si manterranno elevate, con possibilità di precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.