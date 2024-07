Previsioni Meteo Teramo: tutti i dettagli per la prossima settimana 8 – 11 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Teramo indicano una settimana caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Le giornate saranno dominate da un cielo sereno, salvo qualche nube nel pomeriggio di martedì e mercoledì, con possibilità di piogge isolate. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34,4°C, con una percezione più elevata, mentre le minime notturne si manterranno intorno ai 21,7°C. È consigliabile fare attenzione alle elevate temperature, soprattutto nelle ore più calde, e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la settimana.

Lunedì 8 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, cielo sereno caratterizzerà il clima con una temperatura di 21,7°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 9,2km/h. L’umidità si attesterà al 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 ci saranno 30,3°C con una percezione di 30,2°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 7,5km/h. L’umidità sarà del 41% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i 32°C alle 11:00. Il vento aumenterà leggermente provenendo sempre da Est – Nord Est con raffiche fino a 15,4km/h. L’umidità salirà al 38%.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 22,4°C alle 23:00. Il vento sarà ancora presente da Ovest con una velocità di 5,6km/h. L’umidità si manterrà costante al 75%.

Martedì 9 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, il cielo sereno continuerà a dominare con una temperatura di 22,1°C e una leggera brezza da Ovest con velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 75% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con condizioni simili, mantenendo il cielo sereno e temperature in aumento fino a 31,2°C alle 09:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 7,7km/h. L’umidità si attesterà al 41%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una probabilità di 31% di precipitazioni alle 13:00. Le temperature massime saranno di 32,4°C con una percezione di 33,1°C. Il vento aumenterà leggermente con raffiche fino a 13,3km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una probabilità di 11% di pioggia alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 31,2°C con una percezione di 32,4°C. L’umidità salirà al 47%.

Mercoledì 10 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, il cielo sereno sarà predominante con una temperatura di 23,3°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest con velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento fino a 32,9°C alle 09:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 37%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una probabilità del 69% di precipitazioni alle 13:00. Le temperature massime saranno di 34,4°C con una percezione di 34,4°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 11,8km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una probabilità del 73% di pioggia alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 33,8°C con una percezione di 33,9°C. L’umidità salirà al 35%.

Giovedì 11 Luglio

Notte

Durante la notte a Teramo, il cielo sereno sarà predominante con una temperatura di 25,2°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest con velocità di 8,2km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo sereno e temperature stabili intorno ai 25°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 49%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 31,2°C alle 07:00. Il vento sarà moderato con una velocità di 4,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 36%.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno con temperature che si manterranno stabili intorno ai 25,3°C. Il vento sarà costante da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 8,3km/h. L’umidità si attesterà al 54%.

In base alle previsioni meteo per Teramo, si prospetta una settimana all’insegna del bel tempo con temperature elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.

