Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

Le previsioni meteo per Terlizzi indicano una settimana stabile con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevedono brezze provenienti da diverse direzioni che contribuiranno a rendere più sopportabili le giornate calde. Le temperature oscilleranno tra i +25,5°C e i +32°C, con venti che potranno raggiungere i 34,1km/h. Restate informati per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Terlizzi il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 7,7km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai +27°C e un aumento della velocità del vento a 10,9km/h proveniente da Ovest. Nel pomeriggio il termometro salirà fino a +32°C con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 28,3km/h. La sera si manterrà serena con temperature intorno ai +27,7°C e una brezza tesa da Ovest a 30,7km/h.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo a Terlizzi sarà ancora sereno con temperature intorno ai +25,9°C e una brezza tesa da Ovest a 34,1km/h. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento della temperatura fino a +28°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 26,7km/h. Nel corso della giornata le temperature saliranno fino a +31,2°C nel primo pomeriggio con una brezza tesa da Nord – Nord Est a 28,1km/h. La sera si manterrà serena con temperature intorno ai +26,8°C e una brezza tesa da Ovest – Nord Ovest a 28,3km/h.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo a Terlizzi sarà ancora sereno con temperature intorno ai +25,5°C e una brezza tesa da Ovest – Nord Ovest a 31,1km/h. Le prime ore del mattino vedranno temperature stabili intorno ai +26,8°C con una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 20,2km/h. Nel corso della giornata le temperature saliranno fino a +31,2°C nel primo pomeriggio con una brezza tesa da Nord – Nord Est a 17,6km/h. La sera si manterrà serena con temperature intorno ai +26,4°C e una brezza tesa da Nord a 7,2km/h.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Terlizzi il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una brezza leggera da Sud Ovest a 5,8km/h. Le prime ore del mattino vedranno temperature intorno ai +28,2°C con una bava di vento da Ovest a 4,5km/h. Nel corso della giornata le temperature saliranno fino a +32°C con una brezza leggera da Est – Nord Est a 6,4km/h. La sera si manterrà serena con temperature intorno ai +26,2°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,6km/h**.

