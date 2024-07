Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Termoli si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai +26-28°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole, ma senza precipitazioni in vista.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una probabilità di nubi sparse che potrebbero coprire fino al 54% del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29-30°C, con una sensazione termica che potrebbe superare i +31°C. Il vento soffierà da nord con intensità moderata, mentre l’umidità relativa sarà intorno al 65%.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, tornando a presentarsi sereno o con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai +26-27°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente prevalentemente da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Termoli indicano una giornata piacevole, con temperature estive e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e un cielo per lo più sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.7 OSO max 8.7 Libeccio 51 % 1009 hPa 3 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 8.7 O max 8.7 Ponente 55 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +28.5° Assenti 10 ONO max 15.4 Maestrale 51 % 1011 hPa 9 poche nuvole +28.3° perc. +29.8° Assenti 17.9 NNO max 18.2 Maestrale 59 % 1011 hPa 12 nubi sparse +28.5° perc. +30.9° Assenti 19.5 NNE max 22.6 Grecale 65 % 1011 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +31.4° Assenti 10.7 N max 11.6 Tramontana 64 % 1011 hPa 18 poche nuvole +27.6° perc. +30° Assenti 4.9 NNO max 5.1 Maestrale 71 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.2 SSO max 6.2 Libeccio 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:32

