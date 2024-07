Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Termoli indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 30°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 30,3°C. Il vento soffierà a una velocità media compresa tra i 10,9km/h e i 16,5km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord Est.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina di Venerdì, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 27,7°C. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, con temperature che potranno raggiungere i 30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poche nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,9°C, con un’umidità che salirà al 60% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a Termoli prevedono una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato ideale per godersi le bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 9.5 OSO max 9.3 Libeccio 51 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° Assenti 7.6 O max 7.6 Ponente 48 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +27.2° Assenti 7 NNO max 7.8 Maestrale 42 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +29° Assenti 14.4 NNE max 8.8 Grecale 48 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +30.1° Assenti 16.5 NE max 14.1 Grecale 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.3° perc. +29.9° Assenti 11.9 NE max 10.9 Grecale 49 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.9° perc. +27.9° Assenti 1.4 SE max 1.5 Scirocco 60 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 6 S max 6.1 Ostro 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 04:06 e tramonta alle ore 04:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.