Previsioni Meteo Terni: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terni per Giovedì 25 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero aumentare in intensità verso sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +33°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero portare ad un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i +37,5°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 10,2km/h, e l’umidità sarà del 22%.

In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una temperatura che si attesterà intorno ai +25,9°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà leggero, con raffiche di 4,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Terni indicano una giornata con temperature elevate e un mix di sole e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo nel corso della giornata e mantenere idratati, considerando le temperature elevate previste. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Terni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° Assenti 4.9 ENE max 4.3 Grecale 82 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.1° perc. +20.3° Assenti 4.6 ENE max 4.1 Grecale 83 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +28.8° Assenti 1.7 N max 3.1 Tramontana 50 % 1011 hPa 10 poche nuvole +35° perc. +34.9° Assenti 5.7 O max 4.1 Ponente 31 % 1010 hPa 13 poche nuvole +37.5° perc. +36.4° prob. 2 % 10.2 O max 10 Ponente 22 % 1007 hPa 16 nubi sparse +33.3° perc. +33.3° Assenti 13.8 OSO max 16.8 Libeccio 35 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26° Assenti 4.2 SSE max 4.8 Scirocco 56 % 1010 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 4.3 E max 4 Levante 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:40 e tramonta alle ore 04:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.