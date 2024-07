Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Torino prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +27,6°C con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +29°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 3,3km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori che potranno superare i +30°C. La percezione di caldo potrà raggiungere i +31,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est con una velocità di 4,5km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno, ma le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Si prevede una temperatura di circa +24,5°C con una percezione di caldo intorno ai +25,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 2,8km/h.

Verso la fine della giornata, a partire dalle 22:00, sono previste deboli piogge con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +23,5°C.

In conclusione, Giovedì 11 Luglio a Torino sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e calde, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,5°C nel primo pomeriggio, mentre le minime si registreranno in serata con valori intorno ai +22,9°C. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali piogge deboli previste verso la sera.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 48 % 4.8 O max 4.7 Ponente 87 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 3.4 O max 3.6 Ponente 83 % 1016 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 2.3 OSO max 3.1 Libeccio 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +29° Assenti 3.3 SSE max 2.3 Scirocco 61 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.8° perc. +32.4° prob. 12 % 4.6 ESE max 4.4 Scirocco 51 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +33.4° prob. 24 % 4.8 E max 4.8 Levante 51 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.8° prob. 35 % 5.9 NE max 8.7 Grecale 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.5° perc. +25.1° prob. 53 % 2.8 NNO max 4.1 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:14

