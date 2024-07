Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Torre Annunziata indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C intorno alle ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno arrivare fino a 34,6°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 10,7km/h e i 6,8km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 32°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 13,3km/h provenienti da Ovest.

In serata, le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 29°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 7,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Torre Annunziata confermano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +29.8° Assenti 3.7 ONO max 4 Maestrale 61 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.8° perc. +28.5° Assenti 2.6 SSO max 3.3 Libeccio 69 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +30.6° Assenti 3.2 S max 2.4 Ostro 57 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.9° perc. +34° Assenti 9.6 SO max 6.1 Libeccio 42 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.6° perc. +34.1° Assenti 13.3 OSO max 10.8 Libeccio 44 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +33.2° Assenti 12.9 O max 13.3 Ponente 43 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +31.6° Assenti 9.3 O max 8.9 Ponente 53 % 1013 hPa 21 cielo sereno +28.5° perc. +30.2° Assenti 3 S max 4.5 Ostro 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.