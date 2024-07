Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Torre del Greco indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di circa 31,8°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 32,5°C. La velocità del vento si manterrà generalmente moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26-27°C. Man mano che la giornata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, per poi dissolversi completamente verso sera.

Durante la mattina, si potrà godere di un clima piacevole con temperature in aumento e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Nel pomeriggio, nonostante l’aumento delle nubi, il sole sarà comunque predominante e le temperature si manterranno elevate. Anche in serata, il cielo resterà sereno, offrendo un’atmosfera gradevole per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco per Domenica 14 Luglio indicano una giornata estiva tipica, con temperature calde e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, soprattutto nelle ore più calde. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Torre del Greco.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.3 ONO max 3.7 Maestrale 62 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 2 ONO max 2.4 Maestrale 65 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° Assenti 2.3 NO max 2.8 Maestrale 58 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +31° Assenti 10.3 OSO max 9.4 Libeccio 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +32.2° Assenti 12 OSO max 10.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +32.1° Assenti 13.4 O max 13.5 Ponente 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.3° Assenti 10.2 ONO max 12.5 Maestrale 53 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.9° perc. +28.9° Assenti 6.4 NO max 7.5 Maestrale 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:31

