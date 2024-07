Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Trapani si prevedono condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli abbastanza elevati.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +30°C, con una percezione di caldo più elevata. Il vento sarà moderato proveniente da nord, con raffiche vivaci. L’umidità sarà del 53%.

Nel corso del pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che potranno superare i +33°C. Il vento continuerà a soffiare da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60%.

In serata il meteo a Trapani non presenterà variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +29°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore centrali della giornata, proveniente sempre da nord. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.7° perc. +28.6° Assenti 15.6 NNE max 19.3 Grecale 73 % 1013 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 16.9 NE max 21.5 Grecale 77 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +32° Assenti 17.2 NNE max 21.4 Grecale 59 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +33.2° Assenti 21.2 N max 22.1 Tramontana 54 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.7° perc. +34.2° Assenti 21.6 N max 23.1 Tramontana 60 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +33.3° Assenti 20.4 N max 23.5 Tramontana 66 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +30.6° Assenti 15.4 NNE max 19.2 Grecale 78 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +29.6° Assenti 13.3 N max 15.5 Tramontana 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:18

