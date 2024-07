Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Giovedì 18 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31°C durante il primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera fino a 27°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potrebbero raggiungere i 33°C nelle ore centrali della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. Nel primo pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole, e la brezza vivace contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco nonostante il caldo. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità.

Le previsioni del tempo non prevedono precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà assente per l’intera giornata. Il vento soffierà a una velocità costante, con raffiche leggere nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata estiva tipica, con temperature elevate ma sopportabili grazie alla brezza che arriverà dal mare. Non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature stabili. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente per godere al meglio di questa giornata estiva in riva al mare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.3 NE max 21.5 Grecale 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 17.7 NE max 21 Grecale 75 % 1015 hPa 7 cielo sereno +29.3° perc. +30.9° Assenti 18.9 NE max 22.2 Grecale 56 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +33° Assenti 23.8 NNE max 24.6 Grecale 53 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +33.1° Assenti 26.5 NNE max 27.2 Grecale 53 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +32.1° Assenti 24.9 NNE max 28.9 Grecale 59 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +29.6° Assenti 21.1 NE max 25.7 Grecale 77 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 20.7 NE max 25.5 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:28

