Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

Le previsioni meteo a Treviglio per Mercoledì 24 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta cielo coperto con piogge leggere, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà con poche nuvole e sole. La sera, invece, sono previste nuove precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 25-27°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 14km/h. Le precipitazioni saranno presenti, con una intensità che varierà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, permettendo al sole di splendere e portando le temperature a salire fino a 28-29°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque su valori intorno ai 8-10km/h. Le precipitazioni saranno assenti, regalando un pomeriggio più asciutto.

In serata, il quadro meteorologico cambierà nuovamente con il ritorno delle piogge leggere. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 20-23°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno superare i 10km/h. Le precipitazioni saranno presenti con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo a Treviglio per Mercoledì 24 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con piogge leggere al mattino, sole e poche nuvole al pomeriggio e nuove precipitazioni in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni meteorologiche previste.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21.5° prob. 78 % 5.7 NE max 5.8 Grecale 90 % 1014 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° prob. 4 % 6.7 NNE max 6.5 Grecale 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.9° prob. 1 % 4.9 ENE max 6.8 Grecale 81 % 1014 hPa 9 cielo coperto +25.1° perc. +25.6° prob. 5 % 10.3 E max 14 Levante 74 % 1015 hPa 12 cielo coperto +27.8° perc. +29.7° prob. 5 % 8.5 SE max 7.5 Scirocco 65 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° prob. 19 % 9.5 SSE max 7.5 Scirocco 64 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +25.9° perc. +26.6° 0.17 mm 5.7 ESE max 8 Scirocco 79 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.23 mm 7.1 NE max 7.1 Grecale 89 % 1012 hPa

