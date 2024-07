Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Treviglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera probabilità di nuvolosità.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i +24,3°C e i +30,5°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,6km/h e i 7km/h, proveniente prevalentemente da Nord e Sud.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno con una leggera probabilità di nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori tra i +30,7°C e i +30,8°C. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra i 5,7km/h e i 6,9km/h, proveniente da direzioni variabili.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà per lo più sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa verso le 20:00 a causa di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,6°C e ai +28,2°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 12,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle piogge leggere previste in serata, che potrebbero influenzare le condizioni atmosferiche. Resta comunque confermata la tendenza a condizioni meteo stabili e soleggiate per i prossimi giorni a Treviglio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23.5° prob. 5 % 3.7 NNE max 3.7 Grecale 85 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.4° prob. 1 % 4.7 NNE max 4.6 Grecale 81 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° prob. 11 % 2.6 N max 3.5 Tramontana 76 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +31° prob. 36 % 4.4 OSO max 4 Libeccio 67 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +33.3° prob. 22 % 7 S max 4.1 Ostro 58 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +34° prob. 14 % 6.1 S max 3.5 Ostro 58 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +32° prob. 29 % 4.9 SSO max 5.7 Libeccio 76 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.3° perc. +25.1° 0.65 mm 6 NNO max 6.6 Maestrale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.