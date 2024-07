Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviglio indicano un fine settimana con condizioni variabili. Il Venerdì sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino e poche nuvole nel pomeriggio, con temperature in aumento. Il Sabato, dopo una notte serena, si prevedono nubi sparse al mattino e cielo coperto nel pomeriggio, con possibilità di piogge leggere in serata. La Domenica sarà prevalentemente soleggiata, con un aumento significativo delle temperature massime nel pomeriggio. Si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte a Treviglio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,1°C con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 7,6km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 11,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà stabile all’81% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature saliranno fino a +25,9°C con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità diminuirà al 64% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature massime saranno di +28,5°C con una percezione di +29,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature caleranno fino a +22,3°C con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà al 80% mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte a Treviglio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà leggero a 5,6km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà stabile all’82% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 83%. Le temperature saliranno fino a +21,8°C con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità rimarrà alta all’83% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature massime saranno di +21,5°C con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà all’84% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature caleranno fino a +22,9°C con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà all’84% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 28 Luglio

Nella notte a Treviglio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà leggero a 3,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 3,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà stabile all’82% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 71% mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1018hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura del 1%. Le temperature massime saranno di +31,4°C con una percezione di +35,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature caleranno fino a +23,4°C con una percezione di +24,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà all’88% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

In conclusione, il fine settimana a Treviglio si preannuncia con condizioni meteo variabili, con una prevalenza di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno in linea con la stagione estiva, con un aumento delle temperature massime nella giornata di Sabato. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.