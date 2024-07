Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Domenica 14 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con temperature che si manterranno elevate.

Durante la mattina, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 53%. Le temperature si attesteranno tra i +23°C e i +28°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +30,4°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 4,6km/h e i 7,2km/h, provenendo prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime saranno intorno ai +29,7°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i +31,9°C. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno arrivare fino a 11km/h.

In serata, le nubi sparse torneranno a comparire con una copertura nuvolosa tra il 41% e l’83%. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i +22°C e i +24,8°C. Il vento sarà ancora leggero, con velocità che si manterranno intorno ai 3,2km/h – 3,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Treviso indicano una giornata con temperature elevate e cielo generalmente sereno, con la presenza di nubi sparse solo in alcune fasce orarie. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Treviso

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.7° perc. +21.1° prob. 7 % 7.8 NNE max 8.5 Grecale 88 % 1010 hPa 4 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° Assenti 7.5 N max 8 Tramontana 85 % 1011 hPa 7 nubi sparse +24.4° perc. +24.8° prob. 3 % 5 ONO max 6.1 Maestrale 74 % 1011 hPa 10 nubi sparse +28° perc. +30.4° prob. 13 % 5.5 SSO max 5.6 Libeccio 68 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +31.8° prob. 9 % 6.1 SSO max 11 Libeccio 58 % 1011 hPa 16 nubi sparse +29.2° perc. +32.5° prob. 15 % 5.3 SSO max 7.8 Libeccio 67 % 1011 hPa 19 nubi sparse +24.8° perc. +25.4° prob. 8 % 2.4 S max 3.3 Ostro 80 % 1011 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +23.1° Assenti 3.2 O max 5.8 Ponente 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:55

