Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani mercoledì 3 luglio

Mercoledì 3 Luglio a Treviso si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo instabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa persistente per l’intera giornata, con possibilità di precipitazioni in diverse fasce orarie.

Durante la notte, si prevede pioggia moderata con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 18,5 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con intensità che potrà raggiungere i 22,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno sui +20°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 28,4 km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Treviso continuerà a essere influenzata da precipitazioni, con pioggia leggera e temperature intorno ai +16-17°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 30,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 3 Luglio a Treviso indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e precipitazioni sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile per affrontare eventuali piogge. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviso per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 3 Luglio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.79 mm 14.9 NNE max 26.3 Grecale 94 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.8° 0.17 mm 16.1 NE max 31.8 Grecale 91 % 1009 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 40 % 15.8 NE max 26.8 Grecale 84 % 1009 hPa 10 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 41 % 13.9 NNE max 21.4 Grecale 83 % 1009 hPa 13 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 17 % 10.4 NE max 14.5 Grecale 74 % 1007 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 33 % 11.4 N max 20.1 Tramontana 79 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.22 mm 16.1 NNO max 30.9 Maestrale 80 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 1.89 mm 8.4 NNE max 14.5 Grecale 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:28 e tramonta alle ore 21:02

