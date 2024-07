Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani lunedì 8 luglio

MeteoWeb

Lunedì 8 Luglio a Treviso si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno su valori estivi ma non eccessivi.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90%, e le temperature si attesteranno intorno ai +19°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 6-7 km/h.

Al mattino, le nuvole si diraderanno e si avrà una copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +27°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C, mentre l’umidità sarà intorno al 55-60%. Il vento sarà ancora leggero, con raffiche occasionali.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +22-24°C. Il vento sarà ancora presente, ma non influenzerà particolarmente le condizioni meteo.

In conclusione, Lunedì 8 Luglio a Treviso si prevede una giornata piacevole, con cielo sereno e temperature estive ma non eccessive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature gradevoli e cieli sereni. Sembra essere una settimana ideale per godersi il bel tempo e le bellezze della città di Treviso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Luglio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° Assenti 6.4 NNO max 6.5 Maestrale 85 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° Assenti 6.2 N max 6.2 Tramontana 83 % 1014 hPa 7 poche nuvole +23.1° perc. +23.3° Assenti 4.3 NO max 4.8 Maestrale 71 % 1015 hPa 10 poche nuvole +27° perc. +28° prob. 5 % 3.6 OSO max 3 Libeccio 60 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.5° perc. +29.8° prob. 12 % 4.8 SO max 4.6 Libeccio 57 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.4° perc. +30.2° prob. 9 % 3.4 O max 5 Ponente 61 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° Assenti 2.6 NO max 3.2 Maestrale 77 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 7.6 NNO max 7.7 Maestrale 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:59

