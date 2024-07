Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Treviso si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per la giornata di Mercoledì 31 Luglio a Treviso prevedono una copertura nuvolosa in diminuzione, con nubi sparse al mattino che tenderanno a dissolversi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +24°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà ulteriormente dalle nuvole, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i +28°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno valori intorno ai +31°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno anche in serata, con una leggera presenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +23°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Treviso, è probabile che le condizioni di bel tempo perdurino anche per domani e dopodomani, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni.

In conclusione, Mercoledì 31 Luglio a Treviso si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le previsioni meteo indicano condizioni ideali per godersi una giornata all’aperto, approfittando del clima estivo che caratterizzerà la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° Assenti 4.6 N max 4.6 Tramontana 78 % 1015 hPa 4 nubi sparse +21.4° perc. +21.8° Assenti 4.7 N max 4.8 Tramontana 86 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 3.4 ONO max 4.3 Maestrale 72 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +32.2° Assenti 8.2 OSO max 9.5 Libeccio 60 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +34.3° prob. 5 % 7.4 SSO max 10.3 Libeccio 53 % 1012 hPa 16 cielo sereno +31.1° perc. +34.5° prob. 25 % 3.6 S max 7.7 Ostro 58 % 1011 hPa 19 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 14 % 3.5 NNO max 7.1 Maestrale 64 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 7 % 8.1 ONO max 8.1 Maestrale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:37

