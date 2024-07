Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Trezzano sul Naviglio si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 36% e l’83%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, con velocità comprese tra i 1,4km/h e i 6,2km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 26,5°C. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 2,1km/h, proveniente dal Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel corso della giornata, si prevede l’arrivo di piogge leggere con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 88% nel primo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa 30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 6,8km/h provenienti dal Sud Est. L’umidità si abbasserà al 59%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà completamente, con una copertura nuvolosa intorno al 5-9%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30-31°C. Il vento sarà una leggera brezza proveniente dal Sud Est, con velocità intorno ai 6,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54%.

In serata, le nubi sparse faranno nuovamente la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 29% e il 73%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24-26°C. Il vento sarà debole, con velocità intorno ai 2,2km/h e proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 76%.

In conclusione, Mercoledì 17 Luglio a Trezzano sul Naviglio si prevede una giornata con un inizio nuvoloso e umido, seguito da piogge leggere durante la mattina. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, per poi nuovamente coprirsi parzialmente in serata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 30°C, mentre l’umidità varierà tra il 59% e il 76%. Resta da tenere sotto controllo il vento, che sarà una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +22.1° prob. 55 % 5.9 O max 7.4 Ponente 91 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +21.1° Assenti 2.9 NO max 5 Maestrale 91 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.8° prob. 9 % 1.4 NNE max 6.2 Grecale 87 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 20 % 2.1 SE max 3.9 Scirocco 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.7° perc. +32.2° prob. 37 % 5.4 SE max 6.8 Scirocco 59 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +32.6° prob. 6 % 7.2 SE max 7.2 Scirocco 54 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +31.2° prob. 22 % 4.6 SSE max 8 Scirocco 71 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.9° perc. +25.6° prob. 50 % 4.8 NNO max 4.9 Maestrale 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:05

