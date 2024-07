Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Martedì 23 Luglio a Trieste si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di poche nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 13-17%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22,1°C e i +30,5°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile tra i 9,5 e i 15,9 km/h.

Proseguendo verso il mezzogiorno, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 30-33%. Le temperature continueranno a salire, con punte massime attese intorno ai +32,2°C. Il vento manterrà la stessa direzione, ma potrebbe aumentare leggermente la sua intensità, arrivando a toccare i 17,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che inizieranno a diminuire gradualmente fino a raggiungere i +27°C. Il vento si attenuerà, ma le probabilità di precipitazioni aumenteranno significativamente, con valori che potrebbero superare il 50%.

La situazione meteorologica si complicherà ulteriormente verso la sera, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai +19,9°C, mentre la velocità del vento aumenterà notevolmente, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h.

In base a queste previsioni meteo, per i prossimi giorni a Trieste si prevede un’instabilità atmosferica persistente, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi della situazione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.8° perc. +23.1° prob. 5 % 9.5 ENE max 11.7 Grecale 74 % 1014 hPa 3 poche nuvole +22.1° perc. +22.3° prob. 7 % 10 ENE max 12.5 Grecale 75 % 1014 hPa 6 poche nuvole +25.3° perc. +25.7° prob. 6 % 8.5 ENE max 15.9 Grecale 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.5° perc. +31.5° prob. 10 % 9.9 ENE max 15.9 Grecale 48 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.1° perc. +33.2° prob. 24 % 7.3 NNE max 12.3 Grecale 44 % 1013 hPa 15 cielo coperto +27.3° perc. +29.3° prob. 45 % 5.5 NNE max 9.5 Grecale 69 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +25.1° perc. +25.7° 0.14 mm 9.3 ENE max 11.6 Grecale 78 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +20.6° perc. +21.1° 2.19 mm 15.9 ENE max 32 Grecale 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:35 e tramonta alle ore 03:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.