Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Trieste si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32,7°C intorno alle ore 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +34,9°C.

Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, con cielo nuvoloso e nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,2°C intorno alle 11:00, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +35,5°C. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, è prevista un’alta probabilità di precipitazioni, con una copertura nuvolosa dell’81%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo tenderanno a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un ritorno a poche nuvole. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piuttosto elevate, con valori intorno ai +27,5°C intorno alle 18:00.

Durante la serata, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 12%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +23,4°C intorno alle 23:00.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo generalmente sereno e temperature che si manterranno elevate ma non eccessive. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e alle eventuali precipitazioni improvvise, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.7° prob. 8 % 7.8 ENE max 7.3 Grecale 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 8.5 E max 8.5 Levante 80 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +28.4° Assenti 5.2 ENE max 7.2 Grecale 69 % 1015 hPa 9 nubi sparse +32.2° perc. +34.6° Assenti 4.8 ONO max 6.1 Maestrale 49 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.8° perc. +35.3° Assenti 12.6 O max 11 Ponente 48 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +34.4° prob. 8 % 7.4 SO max 8.6 Libeccio 60 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +30.6° prob. 34 % 2.5 NE max 3.7 Grecale 78 % 1014 hPa 21 poche nuvole +24.4° perc. +25.1° prob. 7 % 8.7 ENE max 8.9 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:28 e tramonta alle ore 20:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.