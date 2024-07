Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Triggiano si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 30°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, con punte di 34°C attese intorno alle ore 10:00 e 11:00. Il vento si intensificherà leggermente, mantenendo comunque una direzione costante da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso delle ore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 35°C.

Nella seconda parte del pomeriggio e in serata, le nubi aumenteranno di consistenza, portando ad una copertura nuvolosa del 70-77%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 30°C.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1010-1011hPa.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Triggiano si prospetta come una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno elevate, con un clima ideale per chi ama il caldo estivo. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Triggiano.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +30.4° perc. +30.7° Assenti 6.7 OSO max 11.8 Libeccio 44 % 1009 hPa 3 cielo sereno +28.7° perc. +29.6° Assenti 5.1 N max 10.7 Tramontana 53 % 1010 hPa 6 cielo sereno +30.4° perc. +30.3° Assenti 8.4 NO max 12.6 Maestrale 41 % 1011 hPa 9 cielo sereno +33.7° perc. +33.6° Assenti 13.1 NNO max 13.2 Maestrale 34 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.7° perc. +35.4° Assenti 20.4 NNE max 18.4 Grecale 42 % 1010 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +33.8° Assenti 14.6 NNE max 17.9 Grecale 52 % 1010 hPa 18 nubi sparse +30.4° perc. +32.1° Assenti 7.8 NNO max 9.9 Maestrale 52 % 1010 hPa 21 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° Assenti 11 NO max 15.4 Maestrale 55 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.