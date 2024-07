Previsioni Meteo Udine: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Udine per Domenica 14 Luglio

Le condizioni meteorologiche a Udine per Domenica 14 Luglio saranno caratterizzate da una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Previsioni Meteo:

La giornata inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà a 9,3km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 8,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 48%.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a aumentare fino al 90% intorno alle 08:00, con una temperatura che raggiungerà i +25,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 1% intorno alle 13:00 e 14:00. Le temperature massime saranno di circa +29,5°C, con una percezione di +31,6°C. Il vento sarà debole, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse torneranno a coprire il cielo con una copertura intorno al 56%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Udine indicano una giornata con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature massime saranno piuttosto elevate, con un leggero calo in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Udine.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.5° prob. 48 % 9.3 NNE max 8.6 Grecale 86 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +20° Assenti 8.6 NNE max 8.5 Grecale 84 % 1011 hPa 6 nubi sparse +23° perc. +23.5° Assenti 4.1 NE max 5.4 Grecale 79 % 1011 hPa 9 nubi sparse +27.2° perc. +28.7° prob. 12 % 3.9 S max 4.1 Ostro 64 % 1011 hPa 12 nubi sparse +29.3° perc. +31.3° prob. 8 % 8.1 SO max 7.7 Libeccio 59 % 1011 hPa 15 poche nuvole +29.4° perc. +31.3° prob. 4 % 7.2 OSO max 8.7 Libeccio 58 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.6° prob. 10 % 3.9 N max 4.5 Tramontana 77 % 1011 hPa 21 nubi sparse +21.9° perc. +22.3° prob. 4 % 7.5 NNE max 7.1 Grecale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.