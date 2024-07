Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Varese indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,8°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà assente, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 5-6%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno o con poche nuvole, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +31°C. Il vento soffierà con intensità leggera, con raffiche che non supereranno i 6-7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43-46%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017-1018hPa.

In serata, il cielo resterà sereno, con temperature che caleranno gradualmente fino a raggiungere i +21,7°C intorno alle 23:00. Il vento sarà ancora leggero, con direzione variabile tra Nord e Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Varese indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso il fine settimana. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Varese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +19.1° prob. 12 % 8.7 N max 12 Tramontana 90 % 1018 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +18.1° prob. 12 % 8.9 N max 12.2 Tramontana 85 % 1018 hPa 6 nubi sparse +21° perc. +21.2° prob. 13 % 7 N max 11.1 Tramontana 77 % 1019 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +29° prob. 10 % 2.9 SSE max 5.3 Scirocco 54 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +31° prob. 5 % 6.4 S max 5.1 Ostro 46 % 1018 hPa 15 poche nuvole +30.9° perc. +31.4° prob. 11 % 5.2 SSO max 4.5 Libeccio 44 % 1017 hPa 18 cielo sereno +26.7° perc. +28.6° prob. 11 % 6.1 SO max 10.8 Libeccio 73 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.8° perc. +23.3° prob. 3 % 5.6 N max 5.3 Tramontana 85 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:06

