Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per il weekend 26 – 28 Luglio

Condizioni meteo a Varese per il weekend: Venerdì, nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio. Sabato, aumento delle nuvole con possibili piogge pomeridiane. Domenica, cielo sereno con temperature in aumento. Previste piogge leggere Sabato e Domenica pomeriggio. Resta consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti. Weekend stabile a Varese.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Varese, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,2°C, con una percezione di 20,6°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 3,4km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 91% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra l’89% e il 92%. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 23,3°C, con una percezione di 23,7°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità tra i 2,4km/h e i 3,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 35%, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime saranno di 29°C, con una percezione di 29,5°C. Il vento sarà debole, con una velocità tra i 4,8km/h e i 5,9km/h proveniente da Sud. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno fino a 20,6°C, con una percezione di 20,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità tra i 6,8km/h e gli 8,1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’84% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,2°C, con una percezione di 20,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 6,4km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’84% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina di Sabato sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 22°C, con una percezione di 22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 4,8km/h e i 6,8km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura nuvolosa intorno al 77%. Le temperature massime saranno di 30,3°C, con una percezione di 31,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 4,9km/h e i 7,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 43%, con un’umidità del 49% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa intorno al 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,2°C, con una percezione di 30,3°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità tra i 4,1km/h e i 6,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 57%, con un’umidità del 53% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 22%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una percezione di 21,4°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina

La mattina di Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 27,6°C, con una percezione di 28,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 3km/h e i 4,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 58% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature massime saranno di 32,9°C, con una percezione di 34,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità tra i 4,7km/h e i 7,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 42% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature si abbasseranno fino a 24,1°C, con una percezione di 22,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità tra i 7,1km/h e i 9,2km/h. Sono previste precipitazioni leggere di 0.32mm, con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1019hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Varese si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili. Venerdì sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino e cielo sereno nel pomeriggio e sera. Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Domenica si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento nel corso della giornata. Sia Sabato che Domenica sono previste precipitazioni leggere nel pomeriggio. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

