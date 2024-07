Previsioni Meteo Venafro: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venafro indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Si passerà da cielo coperto a sereno, con possibili precipitazioni soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature oscilleranno tra valori piuttosto freschi e picchi più caldi, con sensazioni termiche leggermente diverse dai valori reali. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di pioggia, soprattutto nel pomeriggio.

Lunedì 22 Luglio

Lunedì 22 Luglio a Venafro si prospetta con cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura di +25,5°C percepita come +25,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 9,3km/h. La mattina, il cielo rimarrà coperto al 97% con una temperatura di +28,1°C percepita come +28,2°C. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà, con cielo coperto al 100% e una temperatura di +30,8°C percepita come +29,9°C. In serata, il cielo sarà ancora coperto al 100% con una temperatura di +24°C percepita come +23,9°C.

Martedì 23 Luglio

Martedì 23 Luglio a Venafro si preannuncia con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa del 42% e una temperatura di +21,8°C percepita come +21,6°C. Al mattino, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +32,1°C percepita come +30,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse al 35% e una temperatura di +37,8°C percepita come +36,4°C. In serata, il cielo sarà coperto al 89% con una temperatura di +23,5°C percepita come +24°C.

Mercoledì 24 Luglio

Mercoledì 24 Luglio a Venafro inizierà con un cielo sereno al 0% durante la notte, con una temperatura di +24,5°C percepita come +24,4°C. Al mattino, il cielo rimarrà sereno al 0% con una temperatura di +32,6°C percepita come +32,2°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +37°C percepita come +36,4°C. In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse al 48% e una temperatura di +22,9°C percepita come +23,4°C.

Giovedì 25 Luglio

Giovedì 25 Luglio a Venafro inizierà con poche nuvole al 16% durante la notte, con una temperatura di +22°C percepita come +22,3°C. Al mattino, il cielo sarà sereno al 0% con una temperatura di +31,2°C percepita come +31,6°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con pioggia leggera al 16% e una temperatura di +32,2°C percepita come +33°C. In serata, il cielo sarà coperto al 89% con una temperatura di +23,5°C percepita come +24°C.

