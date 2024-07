Previsioni Meteo Venafro: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Venafro si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa e temperature che si aggireranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà di circa 7,3km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche leggere di 6,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina, il tempo continuerà a mantenersi stabile con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 35,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,1km/h da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 9,8km/h. L’umidità diminuirà al 29% mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste precipitazioni moderate con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature scenderanno a 24,2°C e la velocità del vento sarà di 8,9km/h proveniente da Nord Est, con raffiche di 11,3km/h. L’umidità aumenterà fino al 79% e la pressione atmosferica salirà a 1013hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C con una leggera diminuzione della velocità del vento a 6,5km/h da Nord – Nord Est, con raffiche di 6,8km/h. L’umidità si attesterà al 76% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venafro per Mercoledì 24 Luglio indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da precipitazioni moderate nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24° prob. 12 % 7.3 NNE max 6.8 Grecale 60 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 5.8 NE max 5.4 Grecale 61 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +28.5° prob. 8 % 3.3 ESE max 3.3 Scirocco 45 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +33.6° prob. 19 % 8.9 SSO max 6.1 Libeccio 32 % 1011 hPa 12 pioggia moderata +29.9° perc. +31.2° 1.83 mm 11.4 NE max 18.2 Grecale 52 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +24.4° perc. +24.8° 1.56 mm 11.8 NE max 14.7 Grecale 75 % 1012 hPa 18 nubi sparse +24° perc. +24.4° prob. 75 % 6.5 NNE max 6.8 Grecale 76 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.34 mm 7.2 NE max 6.6 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:53 e tramonta alle ore 03:53

