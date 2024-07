Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Lunedì 29 Luglio a Venezia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina e raggiungeranno valori massimi nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Le precipitazioni sono assenti e la copertura nuvolosa sarà scarsa o del tutto assente.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +26,8°C alle 09:00, percepiti come +27,7°C. Durante le ore centrali della giornata, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte, con temperature che potranno superare i +28°C. Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature massime che potranno toccare i +29,2°C alle 16:00, con una sensazione di caldo di +30,8°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli. Verso le 20:00 si attenderanno temperature intorno ai +26,1°C, con una leggera brezza che potrebbe far aumentare la percezione di fresco. Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C con cielo sereno e assenza di precipitazioni.

In conclusione, Lunedì 29 Luglio a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, godendo del sole e delle temperature gradevoli. Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.7° perc. +24.3° prob. 1 % 16.4 NE max 25.6 Grecale 82 % 1018 hPa 4 nubi sparse +23° perc. +23.4° Assenti 14.4 NE max 21.5 Grecale 80 % 1018 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° Assenti 15.7 NE max 23 Grecale 73 % 1019 hPa 10 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 15.8 ENE max 19.5 Grecale 57 % 1018 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +30° prob. 5 % 14.8 E max 19.9 Levante 54 % 1017 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +30.8° prob. 5 % 4.5 ENE max 10.3 Grecale 57 % 1016 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 8 % 12.9 NNE max 16.5 Grecale 69 % 1017 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 8 % 18 ENE max 32.8 Grecale 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:38

