Previsioni Meteo Ventimiglia: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Giovedì 18 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno con una probabilità di pioggia leggera intorno al 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C al mattino, con una lieve crescita fino ai +27,3°C nel tardo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che varieranno dai +26,1°C ai +29,7°C.

Durante la mattina, il vento soffierà principalmente da Sud Est con una velocità intorno ai 2,1km/h, aumentando nel corso della giornata e provenendo da direzioni variabili come Sud, Sud Ovest e Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,9km/h. Nel tardo pomeriggio, la velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 16,9km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante durante la giornata, con valori che oscilleranno tra il 67% e il 75%. Le precipitazioni saranno presenti solo nel primo pomeriggio con una intensità di 0.11mm.

In conclusione, le previsioni meteo a Ventimiglia per Giovedì 18 Luglio indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno, temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alla probabilità di pioggia leggera nel primo pomeriggio, ma nel complesso le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per svolgere attività all’aperto. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni dei prossimi giorni a Ventimiglia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.5° perc. +26.2° Assenti 3.4 NO max 4.4 Maestrale 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +25.5° perc. +26.1° Assenti 5.6 NO max 5.8 Maestrale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 0.9 SE max 2.1 Scirocco 72 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +28.1° prob. 9 % 6.1 SSO max 5.8 Libeccio 67 % 1018 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +28.3° prob. 16 % 8.4 SO max 10.5 Libeccio 69 % 1018 hPa 15 cielo sereno +27.1° perc. +29.2° prob. 24 % 12.2 OSO max 13.2 Libeccio 73 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +29.7° prob. 20 % 16.9 OSO max 18.9 Libeccio 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +29° Assenti 8.9 ONO max 10.4 Maestrale 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 21:04

