Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

Mercoledì 10 Luglio a Verbania si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse e cielo sereno alternati, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 2% e il 60%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +19,1°C e i +31,2°C, con punte di temperatura percepita fino a +32°C.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +20°C. Al risveglio, al mattino, le nubi sparse inizieranno a comparire, con temperature che saliranno fino ai +30°C nelle ore centrali della mattinata. Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno leggermente, con possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. La sera, il cielo si libererà nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Verbania si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni nel corso della giornata di Giovedì. Tuttavia, le temperature rimarranno stabili, con valori massimi intorno ai +30°C. Per Venerdì e il fine settimana, è attesa una diminuzione delle nubi e un ritorno del sereno, con temperature che si manterranno piacevoli, intorno ai +25°C.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 9.2 NNO max 10.6 Maestrale 85 % 1019 hPa 3 cielo sereno +19.2° perc. +19.4° Assenti 9.1 NNO max 10.5 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 5.9 NNO max 8.8 Maestrale 73 % 1018 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +29.9° Assenti 4.3 SSE max 3.3 Scirocco 47 % 1017 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +31° prob. 11 % 8 SSE max 6.9 Scirocco 42 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.5° perc. +30.6° prob. 43 % 3.1 OSO max 4.2 Libeccio 52 % 1016 hPa 18 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 44 % 5.9 NO max 5.8 Maestrale 73 % 1016 hPa 21 cielo sereno +21.6° perc. +21.8° prob. 8 % 9.3 NNO max 7.8 Maestrale 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:14

